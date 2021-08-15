- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال مسؤولون أفغان إن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال أباد- شرقي أفغانستان، دون قتال، صباح اليوم الأحد، وأمّنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان، طبقاً لوكالة "رويترز".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد، قوله: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان"، وأضاف: "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".
كما أكّد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 08:26 AM
حاكم المدينة: كان هذا السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيينصباح اليوم دون قتال.. حركة طالبان تعلن سيطرتها على جلال أباد الأفغانية
قال مسؤولون أفغان إن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال أباد- شرقي أفغانستان، دون قتال، صباح اليوم الأحد، وأمّنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان، طبقاً لوكالة "رويترز".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد، قوله: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان"، وأضاف: "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".
كما أكّد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.
، صباح اليوم دون قتال.. حركة طالبان تعلن سيطرتها على جلال أباد الأفغانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر صباح اليوم دون قتال.. حركة طالبان تعلن سيطرتها على جلال أباد الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.