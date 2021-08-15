، صباح اليوم دون قتال.. حركة طالبان تعلن سيطرتها على جلال أباد الأفغانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حاكم المدينة: كان هذا السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين

قال مسؤولون أفغان إن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال أباد- شرقي أفغانستان، دون قتال، صباح اليوم الأحد، وأمّنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان، طبقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد، قوله: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان"، وأضاف: "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكّد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.