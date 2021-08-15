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المملكة تسجل أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجلت المملكة أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان حول العالم، إذ بلغت النسبة أكثر من 90%.

وأوضحت وزارة الصحة، أن نسبة الأباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في عمر سنتين بلغت 98%، وأن 80% من الأطفال بعمر 6 سنوات لا يواظبون على تنظيف أسنانهم.

ونصحت الوزارة بتنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين في اليوم على الأقل، وتنظيف اللسان، إضافة لاستخدام خيط الأسنان، وزيارة الطبيب كل 6 أشهر لاكتشاف أي تسوسات في بدايتها.

كما نصحت بالاهتمام بالغذاء المتوازن وتقليل السكريات والكربوهيدرات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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