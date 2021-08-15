شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تسجل أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجلت المملكة أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان حول العالم، إذ بلغت النسبة أكثر من 90%.

وأوضحت وزارة الصحة، أن نسبة الأباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في عمر سنتين بلغت 98%، وأن 80% من الأطفال بعمر 6 سنوات لا يواظبون على تنظيف أسنانهم.

ونصحت الوزارة بتنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين في اليوم على الأقل، وتنظيف اللسان، إضافة لاستخدام خيط الأسنان، وزيارة الطبيب كل 6 أشهر لاكتشاف أي تسوسات في بدايتها.

كما نصحت بالاهتمام بالغذاء المتوازن وتقليل السكريات والكربوهيدرات.