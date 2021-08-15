، "الخليج 365" في أسبوع: خادم الحرمين يرعى معرض الدفاع العالمي.. وولي العهد يشيد بصاحب فضية طوكيو ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهم الأحداث: أرباح أرامكو وقضايا "نزاهة".. ومنحنى كورونا يشهد انخفاضًا ملحوظًا

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية، كان أبرزها رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في شعبان المقبل.

وضمن قائمة الأحداث أيضًا، استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللاعب طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، كما شهدت القائمة بدء تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كما حفلت الأحداث أيضًا بخبر ارتفاع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية.

وبجانب ما الخليج 365، جاءت جديدة، منها بدء استقبال المعتمرين، وإعلان نزاهة صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية.. وهنا رصد أهم أحداث الأسبوع..

الحدث العالمي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظّم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022 م، معرض الدفاع العالمي، الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة.

وتجسّد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الرشيدة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن في العالم، حيث يحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

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فضية طوكيو

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اللاعب طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو، وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

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القطاع الرياضي

تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة استقباله للاعب طارق حامدي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وذكر "الفيصل" في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد لاهتمامه بالرياضة والرياضيين"، وأضاف: "استقبال سموه لبطلنا طارق حامدي تأكيد لما يوليه حفظه الله من دعم للقطاع الرياضي وتقدير لمنجزات أبناء وبنات وطننا الغالي بمختلف المجالات".

https://sabq.org/6RN5vp

بوليصة تأمين

أعلنت وزارة الداخلية الاثنين تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين. وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يُستثنى منه 3 فئات، ومنها المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

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قضايا فساد

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصدور أحكام قضائية في عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية؛ وعلى إثرها أُحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

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موسم العمرة

شددت وزارة الحج والعمرة على تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 - 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين "جرعتين"، حيث أُصدِرَ أكثر من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي "اعتمرنا وتوكلنا".

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الموسم الرياضي

قالت وزارة الرياضية إنه وبناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا 19-COVID فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد على 60 % من سعة المدرجات بدلاً من 40 %.

https://sabq.org/43fHyc

حالة وفاة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المنحنى يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات في المملكة خلال هذه الفترة، منوهًا بأن للقاحات دورًا كبيرًا في الانخفاض.

وأضاف أن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة، وشدد على أنه لم يسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاحات، محذرًا من تصديق أي شائعات حول ذلك، وموصيًا باستكمال اللقاحات لمن أصيب بكورونا.

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أسر المتوفين

إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء، بدأ صرف مبالغ المشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا الجديد (COVID-19) من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، مِمّن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

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صافي الدخل

أعلنت شركة أرامكو ارتفاع أرباحها إلى 95.47 مليار ريال بنسبة 30 % خلال الربع الثاني من 2021، موضحة أنها ستوزّع أرباحًا نقدية بواقع 70.33 مليار ريال عن الربع الثاني 2021.

تفصيلاً، أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم، نتائجها المالية عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ صافي الدخل 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 288 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

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موجة حرائق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة. وشدد خلال الاتصال، على وقوف المملكة حكومةً وشعبًا إلى جانب الجزائر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر به من جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الجزائر.

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مخزونات الخام

واصلت أسعار النفط الارتفاع، بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.47% إلى 68.61 دولارًا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% إلى 71.02 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لموقع "بلومبرغ".

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