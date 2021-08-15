محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبدالهادي بن عبدالرحمن العتيبي بزواجه مساء أمس في مكة المكرمة. واقتصر حفل الزواج على الأهل والعائلة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. "العتيبي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-15 احتفل الشاب عبدالهادي بن عبدالرحمن العتيبي بزواجه مساء أمس في مكة المكرمة. واقتصر حفل الزواج على الأهل والعائلة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. 15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 01:36 AM احتفل الشاب عبدالهادي بن عبدالرحمن العتيبي بزواجه مساء أمس في مكة المكرمة. واقتصر حفل الزواج على الأهل والعائلة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. ، "العتيبي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة ،

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