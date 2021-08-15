شكرا لمتابعة خبر عن ملابسات تعديل أسماء الشوارع في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أثار تغيير اسماء الشوارع في عدة مناطق تساؤلات عديدة، فيما تعجب البعض من تكرار اسم "الشهيد فرمان" في 3 شوارع بجدة.

من جانبه أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، بخصوص تسمية شارع الشهيد فرمان خان، أنه لم يتم تغيير اسم الشارع، والصورة المتداولة، لشارع عبدالحميد بن الشيبة المتقاطع مع شارع الشهيد فرمان خان.

ولفت إلى أن تسمية الشوارع تتم بواسطة برنامج "إلكتروني" ويتم تسكينها على الشوارع وفق معايير وفئات، بحسب عكاظ.

وأشار إلى أن المصدر لهذه الأسماء هو معجم الأسماء المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والإسكان والمبني على أُمّهات من الكتب في السير والتراجم وكتب التاريخ والسيرة أو ما يرد الأمانة من مقترحات يتم عرضها على لجنة تسمية الشوارع والميادين.