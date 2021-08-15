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مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل أولى رحلات معتمري الخارج

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الرياض - محمد عبدالله - استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، السبت، أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج.

وأنهت الجوازات إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، للحد من تفشي فيروس .

وأعلنت المديرية العامة للجوازات استكمال جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم، وفقا لـ«واس».

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، في وقت سابق، بدء استقبال طلبات العمرة من المواطنين والمقيمين ومن مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس الجاري، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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