شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسي الهند والكونغو بذكرى الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية الهند، رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كوريا، مون جاي إن، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لصاحب السمو الأمير هانس آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية الهند، رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كوريا، مون جاي إن، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، لصاحب السمو الأمير هانس آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجيا لحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.