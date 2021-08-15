شكرا لقرائتكم خبر عن دعم طبي وتغذوي لـ 40.060 يمنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 40.060 مستفيدا خلال شهر يونيو 2021م.

وجرى فرز 9.136 طفلا، وتقديم العلاج لـ 2.537 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 3.017 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1.671 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 3.797 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 1.778 مستفيدة، فيما حصلت 6.303 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل «IMCI»، واستفادت 8.799 مراجعة من أنشطة التوعية، و3.022 من ركن المشورة.