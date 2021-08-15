شكرا لقرائتكم خبر عن رفع منسوب طريق أبو حدرية وتركيب مادة عازلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في معالجة التحديات التي يواجهها طريق أبو حدرية؛ أحد الطرق الهامة والرئيسة بالمنطقة الشرقية، إذ يربط دول مجلس التعاون الخليجي ، ويبلغ طوله 328 كم.

وواجه الطريق عدداً من التحديات التي أثرت على جودته، من ضمنها مرور الطريق في منطقة مياه سطحية «سبخة»، بالإضافة لعبور عدد كبير من الشاحنات على الطريق، ويعبر عليه يومياً أكثر من 60 ألف مركبة في الاتجاه الواحد، تمثّل نسبة الشاحنات منها 36%. وكانت الوزارة قد عكفت خلال الفترة الماضية على عدد من الدراسات والأبحاث الضامنة لإيجاد حلول تطويرية لهذا الطريق، وتوصلت إلى وجوب إعادة إنشاء بعض أجزاء الطريق، مع رفع منسوبه أكثر من متر ونصف في بعض المواقع، وتركيب مادة عازلة «النسيج الأرضي» الذي يضمن عدم تأثر الطريق بتدفق المياه السطحية، بالإضافة لرفع مستوى طبقة الإسفلت، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على طبقات الطريق لفترة أطول. وحددت الوزارة 6 عقود صيانة جذرية على أجزاء متفرقة من الطريق، بالإضافة لـ5 عقود تنفيذ، حيث بدأت أعمال الصيانة من شمال جسر النابية حتى شمال جسر أبو معن بطول 80 كم في الاتجاهين، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الـ81%، ويجري حالياً العمل على إعادة إنشاء الطريق، ورفع منسوبه بطول 5 كم في المنطقة ذاتها، مع زيادة القطاع الإنشائي للطريق بزيادة طبقات الطريق، من طبقة القاعدة الترابية، وطبقة الأساس الحصوية، مع زيادة سمك إسفلت الطريق من 13 سم، إلى 25 سم، نظراً لكثافة الحركة المرورية عليه وخاصة من الشاحنات.