شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير العيادات الخارجية بمستشفى أحد المسارحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مستشفى أحد المسارحة العام مشروع تطوير بيئة العمل بقسم العيادات الخارجية، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمة الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين.

وأوضحت صحة جازان أن المشروع تضمن تطوير غرف العيادات والفحص، إضافة إلى منطقة انتظار المراجعين والممرات ومكاتب الاستقبال التي من شأنها تسهل على المرضى والمراجعين إجراءات الحصول على الخدمة بكل يسر ومرونة.

وأكدت أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع التطويرية التي شرعت في تنفيذها في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.