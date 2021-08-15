شكرا لقرائتكم خبر عن .. واختتام المناورات الثنائية مع الهند والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت، أمس، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «المحيط الهندي»، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الهندية الصديقة، في مياه الخليج العربي. وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن المناورات شملت تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط، وحماية الجزر، وتدريب البحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، وهجوم الزوارق بأنواعها، والتزود بالوقود، وتدريب الأهداف ما وراء الأفق. وبين أن التمرين حقق جميع الأهداف، من توحيد المفاهيم، وتبادل الخبرات، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين باحترافيه عالية، وتوثيق أواصر التعاون العسكري المشترك.