اخبار السعوديه

.. واختتام المناورات الثنائية مع الهند

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن .. واختتام المناورات الثنائية مع الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‎اختتمت، أمس، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «المحيط الهندي»، بين القوات البحرية الملكية والقوات البحرية الهندية الصديقة، في مياه الخليج العربي. ‎‎وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن المناورات شملت تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط، وحماية الجزر، وتدريب البحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، وهجوم الزوارق بأنواعها، والتزود بالوقود، وتدريب الأهداف ما وراء الأفق. ‎وبين أن التمرين حقق جميع الأهداف، من توحيد المفاهيم، وتبادل الخبرات، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين باحترافيه عالية، وتوثيق أواصر التعاون العسكري المشترك.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا