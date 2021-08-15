شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة إضافية للقبول بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن دفعة إضافية للقبول بالجامعة للعام الجامعي ١٤٤٣هـ.

وذكر عميد القبول والتسجيل د. عبدالله آل مريح أنه تم ترشيح أكثر من ١٥ ألفا من المتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة، واستقبلت العمادة خلال فترة التقديم، نحو ٥٤ ألف طلب التحاق مكتمل من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية. وأضاف إنه جرى الترشيح والإعلان لثلاث دفعات في وقت سابق حسب الجدول الزمني للقبول، مشيرا إلى أن إعلان الدفعة الإضافية يهدف لتوفير فرص قبول إضافية لأبنائنا وبناتنا الطلبة.

يذكر أنه جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة تعتمد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها حداثة وتطورا من خلال وجود التقنيات المتميزة، كما أسهمت الحكومة الإلكترونية من خلال الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية بالإضافة إلى الموارد البشرية والإمكانات التي سخرتها الجامعة، في نجاح أعمال القبول وبأفضل جودة.