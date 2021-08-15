شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى في عزلة الدير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ 362 مستفيدا، وذلك منذ تدشينها في 28 يوليو الماضي وحتى 4 أغسطس الجاري 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 233 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 39 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 10 مستفيدين، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات 8 مرضى، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 7 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 312 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.