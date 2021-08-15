شكرا لقرائتكم خبر عن «بناء» تصقل مهارات 59 مستفيدة بـ«الإنجليزية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام 59 أما وطالبة من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية من مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية بعد مشاركتهن في برنامج اللغة الإنجليزية المقام بمركز التعليم المستمر التابع للجامعة.

وأوضح مدير عام الجمعية بالإنابة د. عبدالله السبيعي أن المشاركات من مستفيدي الجمعية اجتزن البرنامج في المستوى «A1»، لمدة شهرين، وأضاف أنه تم خلال الحفل استعراض عينة من مخرجات الطالبات من جميع المراحل والاستماع إلى كلمات نيابة عن طالبات كل مرحلة بما فيهن الأمهات باللغة الإنجليزية، وأضاف أن الطالبات استعرضن أيضا بعض المهارات والمعارف التي اكتسبنها خلال زيارتهن في القاعات الدراسية بعد الحفل.