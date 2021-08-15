شكرا لقرائتكم خبر عن 98 % إنجازا بجسر امتداد طريق الأمير نايف بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن نسبة الإنجاز في مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الأمير متعب، بلغت 98 %، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن مبادرات الطرق التي يتم تنفيذها حاليا في حاضرة الدمام، مشيرة الى أن المشروع يتضمن جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد أحدهما بالاتجاه شرق - غرب والآخر بالاتجاه غرب - شرق، ليتيح بذلك حركة دائمة على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات، مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد وتماشيا مع الخطط الرامية لعدم وجود بوابات عبور للسيارات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن.

ويبلغ طول كل جسر 650 مترا طوليا تقريبا، وقد تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، وكذلك الكمرات الخرسانية والبلاطات بالكامل للجسرين بالاتجاهين.

وأشارت الأمانة إلى أنه يتم العمل وفق إستراتيجية النقل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، لرفع كفاءة الطرق والحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.