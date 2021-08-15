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تفتيش مساكن العمال لمعالجة التكدسات

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الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام جولاتها التفتيشية على مساكن العمال؛ للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات البلدية، ومعالجة التكدس ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية؛ للحد من تفشي فيروس .

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين. داعية إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وكانت البلدية قد أغلقت 3 ورش في خضرية الدمام وذلك بعد رصد عددٍ من المخالفات وتجاوزات في استغلال الساحات والارتدادات الخارجية بشكل مخالف للأنظمة واللوائح. وأزالت 64 حاجزا خرسانيا في عددٍ من الشوارع والأحياء السكنية، لما لها من آثار سلبية وتشويه للمنظر العام ويأتي ذلك امتدادا لجهود البلدية في تحسين المشهد الحضري ومعالجة الملوثات البصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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