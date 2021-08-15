شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش مساكن العمال لمعالجة التكدسات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام جولاتها التفتيشية على مساكن العمال؛ للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات البلدية، ومعالجة التكدس ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين. داعية إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وكانت البلدية قد أغلقت 3 ورش في خضرية الدمام وذلك بعد رصد عددٍ من المخالفات وتجاوزات في استغلال الساحات والارتدادات الخارجية بشكل مخالف للأنظمة واللوائح. وأزالت 64 حاجزا خرسانيا في عددٍ من الشوارع والأحياء السكنية، لما لها من آثار سلبية وتشويه للمنظر العام ويأتي ذلك امتدادا لجهود البلدية في تحسين المشهد الحضري ومعالجة الملوثات البصرية.