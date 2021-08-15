شكرا لقرائتكم خبر عن «ساحة حارتنا» تعزز الموروث الشعبي للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي بقطاعيه «البنين والبنات»، مؤخرا، مسابقة «ساحة حارتنا» وذلك ضمن برنامج نشاطي لصيف 1442هـ، الذي أطلقته وزارة التعليم لتعريف الطلاب والطالبات بالموروث الشعبي لمناطق ومحافظات المملكة، وسط تفاعل مبهر من المجتمع المحلي وبمشاركة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور.

وشارك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الفقرات المتنوعة التي تضمنت العديد من الأنشطة والمسابقات الشعبية والعروض الفلكلورية والألعاب الحركية، جاء ذلك بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية «بنين - بنات» ومديري النشاط الطلابي وعدد من مشرفي الإدارة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية لقطاع البنين د. عبدالرحمن الزهراني، أن المسابقة لها أثر إيجابي على الطلبة لما تشتمل عليه من العديد من الأنشطة المتنوعة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، التي تعكس الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية، وتحقيق التفاعل الكبير لدى طُلابنا وطالباتنا وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي.

من جانبها، أشارت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية- لقطاع البنات فاطمة الفهيد، إلى أن المسابقة من البرامج الوزارية المنفذة فترة الصيف بهدف استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال الإجازة الصيفية وتسليط الضوء على الموروث الشعبي للمنطقة، وسط تنوع مميز من الفعاليات واللوحات الفنية والألعاب الحركية الشعبية، وفقًا للاحترازات المعتمدة. وحرصًا على تطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الوقائية لسلامة الجميع.

يذكر أن المسابقة تضمنت مشروع «بيئتنا الخضراء» الذي يسهم في تحقيق مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- «السعودية الخضراء»، بالإضافة إلى مشروع «الباب» لتعزيز التنافس في المهارات الإنتاجية وتقديم الطلاب والطالبات أفكارا جديدة تفتح لهم الفرص الاستثمارية في سوق العمل، إضافة لمسابقة «دليلة» الطلابية ذات الأهداف السياحية والاجتماعية، والتي تسهم في تفاعل الطلاب والطالبات.