شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة في المريء لرضيع بعمر أقل من 48 ساعة بمستشفى المواساة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل الله وتوفيقه، نجح الفريق الطبي بمستشفى المواساة بالدمام في إنقاذ حياة طفل رضيع يعاني رتقا في المريء «انسداد المريء»، وهو عيب خلقي نادر يولد به الطفل بتشوه في المريء «الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة»، فبدلا من تكون أنبوب بين الفم والمعدة، ينمو المريء في جزءين غير متصلين. ويعجز الطفل المصاب بهذا الخلل عن تمرير الطعام من الفم إلى المعدة، وصعوبة في التنفس.

وفور وصول الطفل إلى قسم طوارئ الأطفال بمستشفى المواساة بالدمام تم تشخيص حالته بوجود رتق المريء «انسداد المريء» بعد ولادته مباشرة، وتم تنويمه في الرعاية المركزة الخاصة بالرضع وتحضيره للعملية. وبحمد الله نجحت العملية وتم فصل المريء السفلي عن القصبة الهوائية وإعادة وصلة المريء.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات الجراحية المعقدة والنادرة والتي استوجبت وجود فريق طبي متكامل ومتخصص يتكون من استشاري جراحة الأطفال الدكتور محمد الجلولي واستشاري التخدير والرعاية المركزة واستشاري وحدة الخدج وحديثي الولادة. وقد خرج الرضيع بعد أن تعافى بفضل الله من إجراء الجراحة.

وتعتبر جراحة الأطفال من التخصصات النادرة التي يتميز بها مستشفى المواساة، وهذا يتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة ومن خلال استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتقدمة في هذا المجال.