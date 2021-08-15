شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أركان توعوية بـ «صحتي في مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
وبينت المدير التنفيذي لبرامج الصحة المدرسية في التجمع د. شذى الزهير أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية الفحص الاستكشافي، وفحص اللياقة، وفحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، وأيضا التوعية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا في المدارس، وكذلك التوعية بالنمط الصحي المدرسي «الفطور الصحي، النوم المبكر، الحقيبة والحذاء المناسبين»، إضافة للتعريف بالصحة النفسية وصعوبات التعلم، وشرح إجراءات التسجيل لمواعيد الفحوصات المدرسية اللازمة، استعدادا للعام الدراسي الجديد. وأشارت إلى أن المستهدفين في هذه الحملة هم طلاب وطالبات المدارس من عمر 5 إلى 18 عاما بالإضافة إلى أولياء الأمور، مشيرة بأن الحملة تتكون من 6 أركان توعوية وتثقيفية، وعيادة صحية وركن ترفيهي للأطفال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي د. عبدالعزيز الغامدي، أن هذه الفعالية السنوية تستهدف نشر الوعي بين أفراد الأسرة وفي صفوف الطلاب والطالبات، لضرورة الفحص الطبي وأهمية اتباع أساليب الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والاهتمام بالإجراءات الاحترازية.