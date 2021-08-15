شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أركان توعوية بـ «صحتي في مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق تجمع الشرقية الصحي حملة «صحتي في مدرستي»، اليوم، بمشاركة إدارة تعليم المنطقة الشرقية لتشمل قطاع الدمام والخبر والقطيف، وستنطلق الحملة لمدة 5 أيام في أحد المجمعات التجارية لتهيئة الطلاب لبدء عام دراسي آمن من خلال الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، ثم تستمر على مدى شهر كامل في المراكز الصحية التابعة لتجمع الشرقية الصحي.

وبينت المدير التنفيذي لبرامج الصحة المدرسية في التجمع د. شذى الزهير أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية الفحص الاستكشافي، وفحص اللياقة، وفحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، وأيضا التوعية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا في المدارس، وكذلك التوعية بالنمط الصحي المدرسي «الفطور الصحي، النوم المبكر، الحقيبة والحذاء المناسبين»، إضافة للتعريف بالصحة النفسية وصعوبات التعلم، وشرح إجراءات التسجيل لمواعيد الفحوصات المدرسية اللازمة، استعدادا للعام الدراسي الجديد. وأشارت إلى أن المستهدفين في هذه الحملة هم طلاب وطالبات المدارس من عمر 5 إلى 18 عاما بالإضافة إلى أولياء الأمور، مشيرة بأن الحملة تتكون من 6 أركان توعوية وتثقيفية، وعيادة صحية وركن ترفيهي للأطفال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي د. عبدالعزيز الغامدي، أن هذه الفعالية السنوية تستهدف نشر الوعي بين أفراد الأسرة وفي صفوف الطلاب والطالبات، لضرورة الفحص الطبي وأهمية اتباع أساليب الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والاهتمام بالإجراءات الاحترازية.