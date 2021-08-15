شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 3 شرايين لخمسيني بعملية قلب مفتوح في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل الله، نجح فريق طبي متخصص في جراحة القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر في إنقاذ حياة مريض يعاني ضيقًا شديدًا في الشرايين المغذية لعضلة القلب، وأمراضا مصاحبة شملت ارتفاع ضغط الدم، والسكري، بإجراء جراحة قلب مفتوح ناجحة لزراعة 3 شرايين.

وقال د. سعد الشهراني المدير الطبي المساعد إنه فور وصول المريض إلى المستشفى تم نقله بشكل عاجل إلى قسم قسطرة القلب، وخضع لحزمة من الفحوصات اللازمة، بما فيها الإيكو وفحوصات الدم، وقد أظهرت النتائج أنه يعاني ضيقا حادا في شرايين القلب، حيث تم إجراء قسطرة استكشافية لاستكمال التشخيص الطبي، والتي أوضحت وجود تضييق حاد في ثلاثة من الشرايين الرئيسة المغذية للقلب، وبعد دراسة الحالة من قِبَل الفريق الطبي المتخصص بجراحة القلب، تقرر إجراء عملية قلب مفتوح لإنقاذ حياة المريض. وأضاف د. سعد أن الفريق الطبي تمكن ولله الحمد من زراعة ثلاثة شرايين في عملية دقيقة، استغرقت أربع ساعات، حيث أدخل المريض غرفة العمليات تحت التخدير الكامل، ومن ثم تم توصيل المريض بجهاز القلب الرئوي الصناعي ليجري بعدها الفريق الطبي زراعة الشرايين الجديدة لتأمين مرور الدم بشكل طبيعي إلى عضلة القلب، وبعد انتهاء الجراحة تم نقل المريض للعناية المركزة، حيث ظل تحت المراقبة ثم نقل لغرفة التنويم.

واختتم د. سعد حديثه قائلا: إن المريض بقي بالعناية المركزة القلبية لعدة أيام، وذلك للاطمئنان على صحته ومراقبة جميع العلامات الحيوية، وقد غادر المريض المستشفى بصحة جيدة بعد أن عاد القلب إلى وضعه الطبيعي مجددًا - بفضل الله.