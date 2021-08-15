شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 796 حاجزا خرسانيا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة القطيف ٧٩٦ حاجزا خرسانيا، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، وتعزيز عناصر التنظيم بالمحافظة.

وكثفت البلدية، ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة، جهودها في أعمال الإصحاح البيئي، عبر تعقيم وتنظيف الألعاب في الحدائق العامة والواجهات البحرية، وتعقيم وغسيل الحاويات والبراميل بمختلف بلدات وأحياء المحافظة، حرصًا على الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ونفذت البلدية حملة تنظيف وغسيل وتعقيم وصيانة واستبدال حاويات النظافة وإزالة التشوهات البصرية في سوق مياس، في إطار سعي البلدية للارتقاء بمستوى النظافة في المحافظة والإسهام في توفير البيئة الصحية للسكان.

وواصلت الإدارة العامة للإنارة والكهرباء أعمال إنارة المخطط المعتمد ٤٢٢/٣ القسم «ج» حي البديعة غرب بلدة الجارودية، بتركيب ٦٥ عمود إنارة، ضمن خطتها الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات و الارتقاء بها.