شكرا لقرائتكم خبر عن 540 ألف مراجع لمستشفيات حائل في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مستشفيات تجمع حائل الصحي خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م، أكثر من 540 ألف مراجع. وبينت إدارة التجمع أن أقسام الطوارئ في المستشفيات استقبلت أكثر من 250 ألف مراجع للحالات المرضية والتسمم، و73 ألف مراجع للحالات الجراحية والإصابات، فيما استقبلت أكثر من 8 آلاف مراجع للحوادث المرورية، أما العيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة فقد استقبلت أكثر من 20 ألف مراجع، كما استقبلت عيادة السكري أكثر من 5 آلاف مراجع.