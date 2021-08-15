شكرا لقرائتكم خبر عن 609 إصابات بكورونا.. والمنحنى الوبائي يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة بشكل لافت، إذ سجلت وزارة الصحة، أمس، 609 حالات مؤكدة وتعافي 1651 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7575 حالة منها 1360 حالة حرجة.

ونصحت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 537.983 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 522.009 حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 11 حالة، ووصل الإجمالي في المملكة إلى 8399 حالة.

ونصحت الوزارة، الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.​