شكرا لقرائتكم خبر عن 12800 مخالف للإقامة وأمن الحدود في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 292 شخصا، 48 % منهم يمنيو الجنسية، و43 % إثيوبيو الجنسية، و9 % جنسيات أخرى.
كما تم ضبط 7 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، والقبض على 3 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 74.456 وافدا مخالفا، منهم 61.744 رجلا، و12.712 امرأة، فيما تمت إحالة 57.699 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3441 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7239 مخالفا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.