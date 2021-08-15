شكرا لقرائتكم خبر عن 12800 مخالف للإقامة وأمن الحدود في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 26/12/1442هـ الموافق 5/8/2021م حتى 3/1/1443هـ الموافق 11/8/2021م، عن ضبط 12862 مخالفا، منهم 4366 مخالفا لنظام الإقامة، و7369 لنظام أمن الحدود، و1127 لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 292 شخصا، 48 % منهم يمنيو الجنسية، و43 % إثيوبيو الجنسية، و9 % جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 7 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، والقبض على 3 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 74.456 وافدا مخالفا، منهم 61.744 رجلا، و12.712 امرأة، فيما تمت إحالة 57.699 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3441 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7239 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.