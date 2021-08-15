محمد بن مسعود - الدمام - قدّرت قيمة المسروقات بـ (530,000) ريال، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (20) جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات منها، حيث قدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (530,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 01:56 AM قدّرت قيمة المسروقات بـ (530,000) ريال، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة "شرطة مكة" تطيح بـ 8 أشخاص ارتكبوا (20) جريمة سرقة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته "شرطة مكة" تطيح بـ 8 أشخاص ارتكبوا (20) جريمة سرقة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (20) جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات منها، حيث قدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (530,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية

، "شرطة مكة" تطيح بـ 8 أشخاص ارتكبوا (20) جريمة سرقة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته ،

المصدر : الخليج 365

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