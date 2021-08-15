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"بايدن" يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي للتأكد من ‏إمكانية إجراء انسحاب منظَّم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظَّم وآمن ‏للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرَّضين للخطر مع تقدُّم طالبان.‏

وأوضح الرئيس الأمريكي بايدن في بيان صحفي أمس أنه أمر القوات المسلحة والاستخبارات ‏لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، ‏مشيرًا إلى أنه وجَّه وزير الخارجية الأمريكي لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين في ‏سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب ‏المصلحة الإقليميين الرئيسيين.‏الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 01:36 AM

أكد أنه لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية

"بايدن" يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي للتأكد من ‏إمكانية إجراء انسحاب منظَّم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظَّم وآمن ‏للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرَّضين للخطر مع تقدُّم طالبان.‏

وأوضح الرئيس الأمريكي بايدن في بيان صحفي أمس أنه أمر القوات المسلحة والاستخبارات ‏لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، ‏مشيرًا إلى أنه وجَّه وزير الخارجية الأمريكي لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين في ‏سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب ‏المصلحة الإقليميين الرئيسيين.‏

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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