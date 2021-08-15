شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يلفت انتباه صقّارين فرنسيين بمهارته ولغته الفرنسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لفت المواطن الشاب محمد المالكي انتباه الصقّارين الفرنسيين، بمهارته وإلمامه باللغة الفرنسية، مترجمًا لهم تفاصيل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في مقرّه بملهم، شمال مدينة الرياض.

وعن لغته الفرنسية، أوضح المالكي أنه تعلّمها أثناء مرافقته لوالده في فرنسا عندما كان طفلًا في الثالثة من عمره، وصقل لغته حينما عاد لدراستها في مدرسة فرنسية بالمملكة، ليمتلك اليوم مهارة وقدرة على التحدث بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية).

وكان المزاد فرصة مثالية لكل من يرغب في التعرف على الصقور أكثر، بحسب رأي المالكي، إذ وصف جولته في المزاد بالمميزة بعد زيارته لمزرعتين فرنسيتين في هذه التظاهرة الدولية، حيث تعلّم مزايا الصقور وأنواعها وأسعارها، واكتشف أنها هواية ممتعة.

واختتم حديثه بقوله: "استمتعت بالتجربة وتعلّمت منها الكثير، وأفكر بتكرارها مجددًا في المزادات القادمة، والفعاليات ذات الطابع الدولي لنادي الصقور السعودي".