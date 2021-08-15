«الصحة» تكشف الأحد مستجدات لقاحات كورونا بالمملكة وتجيب عن الأسئلة الأبرز

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

يتناول المؤتمر الأوضاع العالمية لفيروس كورونا المستجد، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الإحصائيات الصحية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا بشأن فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى537983 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنَّه تمَّ تسجيل 1651 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 522009 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8399 حالة.

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