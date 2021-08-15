بالفيديو.. مستشارة أسرية توضح الطرق الصحيحة للتعارف قبل الزواج

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي، عن الطرق الصحيحة للتعارف قبل الزواج، مطالبة بضرورة الفحص النفسي وفحص المخدرات لكل من الشباب والفتيات، في فحص ما قبل الزواج.

وأوضحت المعبي، خلال مقابلة مع برنامج «mbc في أسبوع»، الطرق الصحيحة للتعارف قبل الزواج، قائلة: التعارف اليوم موجود مع الانفتاح الذي نعيشه ووجود وسائل التواصل الاجتماعي وتواجد المرأة مع الرجل في العمل والأماكن العامة بكل أدب واحترام.

وأضافت: في حال أُعجب الشاب بفتاة معينة ورغب في الارتباط بها؛ فلا مانع من أن يكلمها ويطلب رقم التواصل مع أهلها وأسرتها، واصفة ذلك بأنه أرقى وأسمى أنواع التعارف.

وعبرت عن رفضها لطريقة التعارف قبل الزواج باللقاءات المتكررة والخروج معًا إلى المقاهي والكافيهات لفترة، وبعدها قد يحصل الارتباط والزواج وقد لا يحدث، وقالت: هذا السلوك خاطئ ولا نطالب به، مطالبة الشباب والبنات أن يعرفوا بعض ويتعارفوا على بعض في حدود الأدب واللياقة والاحترام والأخلاقيات والقيم التي تربينا ونشأنا عليها، أما انفتاح على الآخر فلا.

وأكدت تَضامَنها مع رأي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، القائل بجواز تكرار الرؤية والنظرة الشرعية وإمكانية رؤية الخاطب مخطوبته أكثر من مرة وبهيئات متعددة وأوضاع مختلفة حتى يملأ عينه منها.

ودعت أولياء الأمور إلى أن يخطبوا لبناتهم، وذلك من خلال المبادرة إلى تزويجهن بالأكفاء والتحقق من شخصيات المتقدمين لهن والتعرف على تفكيرهم وتوجهاتهم وعقلياتهم ونفسياتهم، معربة عن شكرها لكل الآباء الذين يفكرون بعقلية الأسر الممتدة ببناء شقق لأولادهم وبناتهم، الولد كالبنت.