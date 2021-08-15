سماهر الرويلي سعودية تقتحم مجال المقاولات: يخص المرأة أكثر

الرياض - محمد عبدالله - نجحت السيدة سماهر محمد الرويلي، في إثبات أن المرأة قادرة على العمل في كل المجالات؛ حيث تمكنت الرويلي في النجاح بالعمل في مجال المقاولات، مشيرة إلى أنه يخص المرأة أكثر من الرجل.

وقالت سماهر الرويلي في تصريحات لقناة «MBC»: «وقتي بالعمل لم يشغلني أبدًا عن أطفالي، بالعكس أتابعهم جيدًا وأحضر المناسبات كلها رفقة أولادي وعائلتي».

وأضافت: «العمل في المقاولات كان يعد تحدي كبير، لكوني امرأة، ولكن كان هناك تحدي بين وبين نفسي من أجل إثبات أنني سأنجح في هذا المجال».

وتابعت: «مجال المقاولات هو بناء المنازل، فهو مجال خاص بالمرأة أكثر من الرجل، فهي التي تشرف على بناء منزلها وتضع الأشياء في أماكنها، ومن الأفضل أن تشرف المرأة على منزلها بنفسها».

وأتمت: «عملي ليس متوقفا على أعمال البناء فقط، ولكن نعمل في تأجير المعدات الثقيلة والخاصة بأعمال البناء، كما نعمل في أعمال الحفر والردم».

وشقت سماهر طريقها في عالم المقاولات بالعمل في أحد مكاتب المقاولات بطريف، وشرعت في توريد الرمل وعمل المنازل السكنية.

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