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ضبط 92 شخصًا في تجمع مخالف بالحدود الشمالية.. ومعاقبة كل من حضر

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، السبت، ضبط 92 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 92 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد متحدث شرطة الحدود الشمالية، اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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