عاجل | تعليم إلكتروني للقطاعات الحكومية استعدادا للخصخصة

يعتزم المركز الوطني للتخصيص، التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع يستهدف بناء نظام إدارة للتعليم الإلكتروني، وذلك لاحتياج المركز إلى منصة تعليمية تمكنه من التفاعل وتدريب منسوبي مختلف القطاعات وأبرزهم ممثلو القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، وموظفو المركز.

ويسعى الوطني للتخصيص إلى أن تكون المنصة قادرة على خلق تجربة ثرية للمستفيدين وتوفير كافة الأدوات اللازمة لاستكمال العملية التعليمية (من إنشاء دورات تدريبية، نشر المعرفة وإدارتها، إدارة التواصل مع المستفيدين)، كما يحتاج المركز إلى قاعدة معرفية تمكن من الاحتفاظ بجميع المعلومات التي يتعامل معها المتعلمون أو الجهات الخارجية.

القطاعات المستهدفة

التعليم:

وزارة التعليم

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الجامعات الحكومية.

الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة

الهيئة السعودية للمدن الصناعية

مناطق التقنية (مدن)

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

البيئة والمياه والزراعة

وزارة البيئة والمياه والزراعة

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

شركة المياه الوطنية.

الحج والعمرة

وزارة الحج والعمرة.

قطاع الصحة

وزارة الصحة

المجلس الصحي السعودي

المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

العمل والتنمية الاجتماعية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

البلديات

وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات.

النقل العام

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

قطاع النقل

وزارة النقل

الهيئة العامة للطيران المدني

هيئة النقل العام

الهيئة العامة للموانئ

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

الاتصالات وتقنية المعلومات

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

البريد السعودي

برنامج الحكومة الإلكترونية «يسّر».

قطاع الإعلام:

وزارة الإعلام

هيئة الإذاعة والتلفزيون

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

وكالة الأنباء السعودية.

قطاع الداخلية

وزارة الداخلية

قطاع المالية

المنظومة المالية

قطاع الطاقة:

وزارة الطاقة

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

قطاع الرياضة:

وزارة الرياضة

الإسكان

وزارة الإسكان