، الأهلي يعاود تدريباته .. ولفتة إنسانية من الإدارة تجاه عائلة هوساوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته في الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادًا لمواجهة " الحزم" ضمن الجولة الثانيـة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجرى عناصر الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية في المواجهة الماضية أمام "الفيصلي تدريبات تقوية العضلات وتمارين الاسترجاع اللياقي داخل صالة الحديد بمقر النادي.

وأدت المجموعة التي لم تشارك في مواجهة "الفيصلي" تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضيـة الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ومنح مدرب الفريق الألباني بيسنيك هاسي، راحة للاعبين عن أداء التدريبات عن يوم غدٍ الأحد، فيما تقرر أن يعاود الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل.

يُذكر أن محترفي الأهلي الأجانب الجدد لم يشاركوا في مباراة الأمس بسبب عدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية التي تخوله تسجيل اللاعبين الجدد في كشوفات الفريق.

يُشار إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قامت اليوم السبت، بلفتة إنسانية تجاه أسرة مشجع الفريق خالد هوساوي، والذي وافته المنية أثناء متابعة مباراة الفريق ضد الفيصلي.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي بتخصيص جزءٍ من إيرادات مباراة الفيصلي، لصالح أبناء خالد هوساوي، بعد أن توفى خلال وجوده في المدرجات لمشاهدة المباراة.

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