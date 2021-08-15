، الاتفاق يقتنص أول ثلاث نقاط على حساب الباطن ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الاتفاق في اقتناص أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد أن تغلب على ضيفه الباطن بهدفَيْن مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد لحساب منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
باغت الاتفاق نظيره الباطن بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة حينما توغل محمد الكويكبي في الجهة اليسرى، وعكس كرة على قدم عبدالله السالم الذي سددها مباشرة نحو المرمى، لكنها ارتدت من الحارس وتهيأت أمام عبدالله السالم الذي سددها قوية على يسار الحارس.
ولم يمهل الاتفاق فرصة للباطن لاستيعاب تأخره بهدف حتى تمكن عبدالله السالم مجددًا من مضاعفة النتيجة بعد 11 دقيقة فقط بعدما تابع عرضية السويدي روبن كوايسون برأسه من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس مارتن كمبانيا التصدي لها.
بدأ فريق الباطن الشوط الثاني بقوة بحثًا عن تقليص النتيجة، وكان له ما أراد بعد مرور 4 دقائق عن طريق النجم يوسف الجبلي من علامة الجزاء.
الاتفاق الباطن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
الاتفاق يقتنص أول ثلاث نقاط على حساب الباطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-14
نجح فريق الاتفاق في اقتناص أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد أن تغلب على ضيفه الباطن بهدفَيْن مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد لحساب منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
باغت الاتفاق نظيره الباطن بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة حينما توغل محمد الكويكبي في الجهة اليسرى، وعكس كرة على قدم عبدالله السالم الذي سددها مباشرة نحو المرمى، لكنها ارتدت من الحارس وتهيأت أمام عبدالله السالم الذي سددها قوية على يسار الحارس.
ولم يمهل الاتفاق فرصة للباطن لاستيعاب تأخره بهدف حتى تمكن عبدالله السالم مجددًا من مضاعفة النتيجة بعد 11 دقيقة فقط بعدما تابع عرضية السويدي روبن كوايسون برأسه من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس مارتن كمبانيا التصدي لها.
بدأ فريق الباطن الشوط الثاني بقوة بحثًا عن تقليص النتيجة، وكان له ما أراد بعد مرور 4 دقائق عن طريق النجم يوسف الجبلي من علامة الجزاء.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
09:10 PM
نجح فريق الاتفاق في اقتناص أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد أن تغلب على ضيفه الباطن بهدفَيْن مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد لحساب منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
باغت الاتفاق نظيره الباطن بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة حينما توغل محمد الكويكبي في الجهة اليسرى، وعكس كرة على قدم عبدالله السالم الذي سددها مباشرة نحو المرمى، لكنها ارتدت من الحارس وتهيأت أمام عبدالله السالم الذي سددها قوية على يسار الحارس.
ولم يمهل الاتفاق فرصة للباطن لاستيعاب تأخره بهدف حتى تمكن عبدالله السالم مجددًا من مضاعفة النتيجة بعد 11 دقيقة فقط بعدما تابع عرضية السويدي روبن كوايسون برأسه من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس مارتن كمبانيا التصدي لها.
بدأ فريق الباطن الشوط الثاني بقوة بحثًا عن تقليص النتيجة، وكان له ما أراد بعد مرور 4 دقائق عن طريق النجم يوسف الجبلي من علامة الجزاء.
، الاتفاق يقتنص أول ثلاث نقاط على حساب الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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