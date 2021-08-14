شكرا لقرائتكم خبر عن 1093 مخالفة «عمل تحت أشعة الشمس» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 1093 مخالفة لأحكام قرار منع العمل المباشر تحت أشعة الشمس، وجاءت تلك الضبطيات خلال الجولات الرقابية الميدانية والتي استمرت لمدة 51 يوما.

فرق ميدانية

وقال مدير إدارة التفتيش بالإنابة بفرع الوزارة محمد القطان، إن فرق التفتيش الميدانية زارت في الفترة بين 15 يونيو 2021 م إلى 5 أغسطس 3292 منشأة، وأسفرت عن رصد 1093 مخالفة، والتزام 2199 منشأة أخرى، لافتا إلى أن القرار بدأ تطبيقه في 15 يونيو 2021 م ويستمر لمدة 3 أشهر حتى 15 سبتمبر 2021 م، ويمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا.

لائحة تنفيذية

وأشار إلى أن فرع الوزارة يدعو جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار وعدم التهاون في ذلك، كما يدعو للإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم الموحد «19911». ويأتي القرار وفقا للفقرة «38» من جدول العقوبات، والتي تنص فيها اللائحة التنفيذية على «قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير» فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال.

مخاطر متنوعة

من جانبه، أوضح مدير فرع الوزارة للموارد البشرية بالشرقية عبدالرحمن المقبل، أن القرار يأتي حفاظا على سلامة العاملين من الأخطار الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس، ومن أجل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، لضمان تجنيب العمال ما قد يتسبب بمخاطر متنوعة. وأكد المقبل أن الجولات وفرق التفتيش الميداني ستستمر في مختلف محافظات المنطقة الشرقية حتى انتهاء القرار في شهر 9 ميلادي، للتأكد من التزام جميع المنشآت المعنية بتطبيق القرار.

الأرصاد تحذر

حذر المركز الوطني للأرصاد من العمل تحت أشعة الشمس، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، حيث تم تسجيل 51 درجة مئوية في الدمام.

وقال المختص بالتوقعات في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، إن درجات الحرارة وصلت أمس الأول في الدمام إلى 51 درجة مئوية في الظل، وواصلت الارتفاع أمس، على القطاع الشرقي من المملكة. وأشار إلى أن درجات الحرارة العالية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، لذا وجب التنبيه بعدم العمل تحت أشعة الشمس.