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المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا

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شكرا لقرائتكم المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح بمؤتمر الصحة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا

يناقش المؤتمر الإحصائيات والخدمات الصحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل مؤتمر مستجدات “كوفيد 19″، غدًا الأحد.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:

  • الأوضاع العالمية.
  • المؤشرات الوبائية.
  • مستجدات اللقاح.
  • أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.
  • الإحصائيات والخدمات الصحية.

مستجدات كورونا بالمملكة:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (609) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (1651) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (522,009) حالة ولله الحمد.

المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا - متابعات الخليج 365
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