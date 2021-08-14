شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 98% من مشروع استكمال طريق الأمير نايف بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية 98 % من مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الأمير متعب المزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، وذلك ضمن مشروعات مبادرات الطرق التي يتم تنفيذها حاليا في حاضرة الدمام.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يتضمن جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد أحدهما بالاتجاه شرق-غرب والآخر بالاتجاه غرب-شرق، ليتيح بذلك حركة دائمة على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد وتماشيا مع الخطط الرامية لعدم وجود بوابات عبور للسيارات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن.

وأشارت إلى أن طول كل جسر يبلغ 650 م طوليا وتم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، إضافة إلى الكمرات الخرسانية والبلاطات بالكامل للجسرين بالاتجاهين، مؤكدة أن العمل يتم وفق استراتيجية النقل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، لرفع كفاءة الطرق والحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية.