توقيف 6 مواطنين تعرضوا لامرأة داخل مركبتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض 6 مواطنين تعرضوا لامرأة داخل مركبتها أثناء سيرها في أحد أحياء الرياض وصدم أحدهم مركبتها وهرب من الموقع. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس بأن الجهات الأمنية المختصة قبضت على 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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