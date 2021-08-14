وصول أولى رحلات معتمري الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة أمس، أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج، وجرى إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وكانت المديرية العامة للجوازات استكملت جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم.



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