القيادة تهنئ الهند والكونغو وكوريا وإمارة ليختنشتاين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم الازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، أمير إمارة ليختنشتاين الأمير هانس آدم الثاني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.