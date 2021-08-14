ضبط 12,862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بكافة المناطق، على 12,862 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الحالي. وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات: 1: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في المناطق كافة 12,862 مخالفا، منهم: 4366 مخالفا لنظام الإقامة 7369 مخالفا لنظام أمن الحدود 1127 مخالفا لنظام العمل 2: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة ٢٩٢ شخصا منهم 48 % يمنيو الجنسية 43 % إثيوبيو الجنسية 9 % جنسيات أخرى 3: ضبط ٧ أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة 4: ضبط 3 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 5: إجمالي من يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 74,456 وافدا مخالفا منهم: 61,744 رجلا 12,712 امرأة 6: إحالة 57,699 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 3441 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 7239 مخالفا

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