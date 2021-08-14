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في مؤتمرها عن "كورونا" غدًا.. "الصحة" تستعرض أبرز الاستفسارات الشائعة عن الجائحة

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محمد بن مسعود - الدمام - "العبدالعالي" يتناول الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية والخدمات الصحية

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 7 محرم 1443، الموافق 15 أغسطس 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالدالعبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

في مؤتمرها عن

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 11:55 PM

"العبدالعالي" يتناول الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية والخدمات الصحية

في مؤتمرها عن "كورونا" غدًا.. "الصحة" تستعرض أبرز الاستفسارات الشائعة عن الجائحة
عبدالحكيم شار

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 7 محرم 1443، الموافق 15 أغسطس 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالدالعبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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