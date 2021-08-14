، سقطت دون قتال .. "طالبان" تستولي على مدينة مزار شريف ،

محمد بن مسعود - الدمام - جنود الحكومة فروا إلى أوزبكستان

أعلنت حركة طالبان السيطرة على مدينة مزار شريف، عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان، اليوم (السبت).

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس مجلس محافظة بلخ أفضل حديد، أن "طالبان" استولت على مدينة مزار شريف الشمالية، وأن القوات الحكومية فرت في اتجاه الحدود مع أوزبكستان.

وبيّن "حديد" أن المدينة سقطت دون قتال، وأن الجنود تركوا معداتهم وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.