، نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قُتل 22 شخصًا على الأقل اليوم السبت في هجوم نُسب إلى استهدف قافلة حجاج مسلمين في ولاية الهضبة بوسط نيجيريا.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا أن مجموعة من المهاجمين، يُشتبه في أنهم من "شباب إيريغوي"، وهي إثنية ذات غالبية مسيحية، هاجموا قافلة تضم خمس حافلات، كانت تُقلُّ حجاجًا مسلمين؛ ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، وتم إنقاذ 21 شخصًا.
ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام نزاعات بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيين على المياه والأراضي.
من ناحيته، بيّن ممثل محلي لنقابة تمثل الرعاة أن مقاتلي ميليشيا "إيريغوي" شنوا هجومهم مستخدمين الهراوات والسكاكين والحجارة لقتل الضحايا.
نيجيريا
نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-14
قُتل 22 شخصًا على الأقل اليوم السبت في هجوم نُسب إلى استهدف قافلة حجاج مسلمين في ولاية الهضبة بوسط نيجيريا.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا أن مجموعة من المهاجمين، يُشتبه في أنهم من "شباب إيريغوي"، وهي إثنية ذات غالبية مسيحية، هاجموا قافلة تضم خمس حافلات، كانت تُقلُّ حجاجًا مسلمين؛ ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، وتم إنقاذ 21 شخصًا.
ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام نزاعات بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيين على المياه والأراضي.
من ناحيته، بيّن ممثل محلي لنقابة تمثل الرعاة أن مقاتلي ميليشيا "إيريغوي" شنوا هجومهم مستخدمين الهراوات والسكاكين والحجارة لقتل الضحايا.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
08:56 PM
هاجموهم بالسكاكين والهراوات والحجارة
قُتل 22 شخصًا على الأقل اليوم السبت في هجوم نُسب إلى استهدف قافلة حجاج مسلمين في ولاية الهضبة بوسط نيجيريا.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا أن مجموعة من المهاجمين، يُشتبه في أنهم من "شباب إيريغوي"، وهي إثنية ذات غالبية مسيحية، هاجموا قافلة تضم خمس حافلات، كانت تُقلُّ حجاجًا مسلمين؛ ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، وتم إنقاذ 21 شخصًا.
ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام نزاعات بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيين على المياه والأراضي.
من ناحيته، بيّن ممثل محلي لنقابة تمثل الرعاة أن مقاتلي ميليشيا "إيريغوي" شنوا هجومهم مستخدمين الهراوات والسكاكين والحجارة لقتل الضحايا.
، نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.