، شرطة الحدود الشمالية تضبط 92 شخصًا حضروا تجمعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - جرى تطبيق العقوبات المقررة بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل الحاضرين

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (92) شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأفاد بأنه جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.شرطة الحدود الشمالية فيروس كورونا الجديد