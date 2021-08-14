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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (92) شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأفاد بأنه جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.شرطة الحدود الشمالية فيروس كورونا الجديد
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 10:16 PM
جرى تطبيق العقوبات المقررة بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل الحاضرينشرطة الحدود الشمالية تضبط 92 شخصًا حضروا تجمعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (92) شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأفاد بأنه جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.
، شرطة الحدود الشمالية تضبط 92 شخصًا حضروا تجمعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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