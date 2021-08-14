بالفيديو.. طباخ سعودي: راتب «الشيف» في مراحل متقدمة يصل لـ60 ألف ريال

الرياض - محمد عبدالله - قال الطباخ السعودي، عزام الصويان، إن مهنة الطبخ لها مستقبل واعد ويمكن أن تكون بديلة للوظيفة التقليدية، مشيرًا إلى أن راتب «الشيف» يصل في بعض الأحيان إلى 60 ألف ريال شهريًا.

وقال الصويات في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إنه في بعض المراحل المتقدمة من العمل المهني بالطبخ، مثل أن تكون «executive chef»، يمكن أن يكون راتب الطباخ 60 ألف ريال.

وأشار إلى أن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة يحتاج لخبرات مهنية تمتد من 15 إلى 20 عامًا.

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