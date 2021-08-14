بالفيديو.. «المرور» يطيح بمفحط حي الياسمين بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، السبت، ضبط مفحط حي الياسمين بالرياض، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.



جاء ذلك تفاعلا من «المرور السعودي»، مع بلاغ أحد المواطنين، وثق فيه مخالفات لأحد الأشخاص بحي الياسمين بالرياض، في مقطع فيديو.



وقال المرور السعودي عبر حسابه على موقع «تويتر» إنه تم ضبط قائد المركبة، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.



ويظهر في مقطع الفيديو قائد المركبة وهو يمارس في التفحيط في أحد الشوارع العامة.

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