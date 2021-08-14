هل الكلاب البوليسية من الحيوانات المفترسة المباح تربيتها؟.. «الحياة الفطرية» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن الكلاب بكافة أنواعها لا تعتبر من الكائنات الفطرية، مشيرًا إلى أن الكلاب الضالة من الممكن أن تتحول إلى حيوانات مفترسة.

وقال أحد المسؤولين بمركز تنمية الحياة الفطرية، إن الكلاب ليست ضمن قائمة الحيوانات المفترسة، مشيرًا إلى أنها لا تدخل ضمن اختصاصات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأضاف أن الكلاب الضالة ممكن أن تتحول حيوانات مفترسة؛ حيث تطرق للحوادث الكثيرة التي تكررت في بعض المناطق ومهاجمتها لبعض الأطفال.

وذكر أن تسرب الكلاب الضالة يشكل خطرًا ليس فقط الأطفال والأشخاص، ولكن على الحياة الفطرية؛ حيث يوجد هناك بعض الأنواع من الكلاب تتزاوج مع الذئاب التي تأتي تحت فصيلة الكلبيات، فبعد عملية التزاوج بينها يحدث تخريب وراثي للصفاء الجيني للأنواع المحلية.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، قد جدد التنبيه إلى خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة؛ حيث دعا المربين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية لتسليم ما لديهم حتى لا يقعوا تحت طائلة النظام.

وأوضح أن النظام يمنع اقتناء وتربية المتفرسات بشكل عام؛ حيث دعا كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز للبدء في إجراء تسليم ما لديهم من حيوانات، لتجنب التعرض إلى المساءلة القانونية.

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