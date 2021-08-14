متحدث «الحج»: زيادة أعداد معتمري الخارج بشكل تدريجي

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، إن ارتفاع أعداد المعتمرين القادمين من الخارج سيكون تدريجيا.

وأضاف سعيد، خلال مقابلة هاتفية بقناة «الإخبارية»: استقبلنا اليوم أولى أفواج المعتمرين القادمين من خارج المملكة، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والضوابط الصحية الموضوعة لضمان استمرار عملية استقبال ضيوف بيت الله الحرام، بما يحقق نموذج العمرة الآمن لعام 1443هـ، وتحقيق الهدف الأساسي بالحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، حيث بدأت عمليات الاستقبال وتدريجيا ستكون هناك زيادة مضطردة في الأيام القادمة حتى تتم عملية الاستقبال بأعداد كبيرة.

وحول ضعف أعداد الحجاج الذين تم استقبالهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ( 50 -70 معتمرا)، قال سعيد إن هذه الأرقام طبيعية، لأننا في بداية شهر محرم، إضافة لظروف جائحة كورونا وكذلك التطورات الصحية للجائحة في بعض الدول، التي لا تزال الحالة بها غير مستقرة.

وأشار إلى أن موسم العمرة يخالف الحج، فالأول يمتد إلى 10 أشهر ويعتمد على مبدأ العرض والطلب ورغبة المعتمر الشخصية، ولذلك فمن الطبيعي ان تكون البداية قليلة، ومع الوقت والموسم الدينية ستكون هناك زيادة في الأعداد.

وحول مطالبة المعتمرين القادمين من الخارج بتطبيق «توكلنا»، أوضح ان تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا» هو المخول لحجز الخانات الزمنية والأعداد اليومية المتاحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبالنسبة لمعتمري الخارج، فيكون تطبيق «اعتمرنا» في يد شركة العمرة السعودية التي من خلالها أثناء حجز المعتمر الباقة التي تشمل السكن والنقل والخدمات الميدانية، ويكون من ضمن هذه الباقة حجز الخانة الزمنية لأداء مناسك العمرة والصلوات من خلال تطبيق «اعتمرنا»، فقبل قدوم المعتمر من خارج المملكة فيكون من ضمن الخدمات الخانة الزمنية التي سيؤدي من خلالها مناسك العمرة عبر التطبيق.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكل الجهات العاملة، فجميع التأشيرات تصدر إلكترونيا من خلال موقع وزارة الخارجية، دون أي تعامل ورقي أو تقديم أي مستندات، فالعملية تتم من خلال موقع وزارة الخارجية، الذي تم ربطه إلكترونيا مع المسار الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، الذي يتم من خلاله التأكد من تحقيق الضوابط الصحية والشهادت الصحية المعتمدة لإصدار التصاريح والتأشيرات اللازمة.