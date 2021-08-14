رئيس «اتحاد الأمن السيبراني» يتفاعل مع تغريدة للصحة ويروي قصة إقلاعه عن التدخين

الرياض - محمد عبدالله - وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، فيصل الخميسي، نصيحة لكل من يحاول الإقلاع عن التدخين؛ متفاعلا مع تغريدة للحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر»، بخصوص تصنيف المملكة من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ لعام 2021م.

وقال الخميسي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أنا أحد من أقلعوا مؤخرا، وأكاد لا أصدق سهولة الأمر على عكس ما كنت أُقنع/أخادع به نفسي».

وأضاف: «إن كنت تدخن، لا تفكر أو تخطط كثيرا، توقف عنه فوراً.. فقط تحمّل العشر أيام الاولى، وستنساه، وستتغيّر حياتك ككل للأفضل».

وكانت المملكة، قد صُنّفت من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ لعام 2021م، معتمدةً بعد توفيق الله على وعي المواطن والمقيم في إنجاح وتنفيذ خططها.

وأوضحت وزارة الصحة، في وقت سابق، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن ذلك جاء بعد تقديم الخدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين وتطبيق كل السياسات لمكافحة التبغ.

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